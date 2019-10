Pedro Nuno Santos (PS) faz ataque cerrado ao "programa escondido da direita"

Lusa01 Out, 2019, 23:04 | Legislativas 2019

No comício do PS de Aveiro, círculo pelo qual é cabeça de lista do PS, Pedro Nuno Santos fez uma intervenção de cerca de 20 minutos sem qualquer crítica às forças à esquerda dos socialistas, Bloco de Esquerda, PCP e "Os Verdes".

O ex-secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e atual ministro das Infraestruturas e Habitação usou antes uma dialética entre "o sentido de comunidade" e objetivos de igualdade preconizados (segundo ele) pelos socialistas, e "o individualismo, a centralidade do mercado e da competição defendidos pela direita" portuguesa.

"Nós defendemos uma sociedade em que quem tem mais contribui mais para termos uma comunidade mais solidária e mais forte, uma sociedade em que os problemas de um uns são também problemas de todos", explicou.

Por outro lado, acrescentou: "Quando o PSD e o CDS defendem uma redução agressiva de impostos, o que eles não dizem é que, para que não existam desequilíbrios nas contas públicas, terão de pôr os portugueses a pagar na saúde e na educação. É esse o verdadeiro programa: Reduzir impostos para amanhã terem a justificação de entregar estes setores ao negócio dos privados".

Para acentuar o dualismo entre esquerda e direita, Pedro Nuno Santos referiu-se a um caso de uma criança que carecia de tratamento auditivo, mas que no setor privado a solução tinha um custo de 70 mil euros "só pelo aparelho", isto "sem contar com os honorários do hospital".

"Mas o Hospital Pediátrico de Coimbra fez a intervenção sem pagar nada", contrapôs, levantando a plateia do comício.