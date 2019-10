Andreia Martins e Alexandre Brito - RTP07 Out, 2019, 01:03 / atualizado em 07 Out, 2019, 01:07 | Legislativas 2019

Os dados oficiais revelados até ao momento, com apenas quatro deputados por distribuir - dos consulados - indicam que o PS venceu com 36,5 por cento dos votos e elegeu pelo menos 106 deputados.







Sem maioria absoluta, o PS vê-se obrigado a negociar para garantir estabilidade de governação ao longo dos próximos anos.







Ao final da noite, António Costa afirmou que "vai procurar junto dos parceiros parlamentares renovar a solução política" que sustentou o último Governo.







"Os portugueses gostaram da geringonça e desejam a continuidade da atual solução política", disse o primeiro-ministro. "Agora com o PS mais forte", acrescentou, ressalvando que ao longo dos últimos anos se reforçou a "credibilidade" de Portugal.







Olhando para o futuro, António Costa disse que o objetivo é "fazermos mais e melhor".





Questionado pelos jornalistas sobre que partidos serão contactados para um apoio ao Governo ou mesmo para coligações, António Costa assume que o PS, mesmo saindo "claramente reforçado" destas eleições, considera "desejável renovar a solução" que governou o país nos últimos quatro anos.





Nesse sentido, o Partido Socialista fará contactos com o Bloco de Esquerda e PCP mas também com o PAN e o Livre, que elegeu um deputado e garantiu representação na Assembleia da República.





No entanto, acrescentou, alcançar novamente essa solução "não depende só de nós, depende de todos". Bloco de Esquerda disponível para negociar

Também esta noite, questionada sobre a possibilidade de um novo acordo com o PS, a líder do Bloco de Esquerda afirmou que o partido tem "toda a disponibilidade para negociar". Catarina Martins disse que o PS tem "todas as condições para formar Governo", num claro sinal de que está disponível para renovar a chamada geringonça.





A líder do BE garantiu que o BE tem "toda a disponibilidade para negociar" numa solução para a legislatura ou "ano a ano".











Questionada pelos jornalistas sobre se o resultado permite ao Bloco de Esquerda discutir lugares de Governo, Catarina Martins salientou que a vitória do PS "é expressiva". "Essa matéria está fora de questão", disse. Geringonça? Não no papel, diz Jerónimo de Sousa

"Aqui estamos, aqui estaremos, em qualquer dos cenários, para lutar pelos compromissos que afirmámos desde o primeiro dia com todo o país", reiterou Catarina Martins.

Já Jerónimo de Sousa, questionado sobre a possível renovação do acordo com o PS, disse que a "geringonça" chegou ao fim, pois "não haverá repetição da cena do papel", referindo-se à assinatura dos acordos bilaterais há quatro anos.