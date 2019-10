PSD reage às declarações de Cavaco Silva

Foto: Lusa

Nesse apelo referiu-se a antiga ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque como uma das mulheres com maior capacidade de intervenção e que poderia neste momento ser mobilizada para reconstruir a unidade do partido.



Esta intervenção de Cavaco Silva permitiu a interpretação de que estaria a abrir caminho para um novo líder do PSD. Os apoiantes de Rui Rio desvalorizam as palavras de Cavaco Silva.



Os críticos do atual líder aplaudem, mas consideram que Cavaco não está a promover Maria Luís Albuquerque e nem a própria estará interessada em avançar para a liderança do PSD.



É o que explica a jornalista da Antena 1 Natália Carvalho.