Quem quer Governo sem o PS pode ir "rio abaixo" à procura de alternativas, diz Costa

Lusa29 Set, 2019, 15:44 | Legislativas 2019

"Quem quer um Governo sem o PS tem muitas alternativas. Como sempre em democracia há alternativas. E desejo que possam ir rio abaixo à procura de uma alternativa em que possam acreditar que fará mais e melhor do que o PS fará em mais quatro anos de governação estável do nosso país", declarou António Costa.

O secretário-geral do PS, que falava no encerramento das intervenções de um almoço-comício em Matosinhos, considerou que, chegada esta fase da campanha eleitoral, "é muito evidente para todas e todos os portugueses que só há uma verdadeira escolha a fazer": entre um governo do PS ou um Governo sem o PS.

António Costa contou que todos os dias ouve na rua quem lhe diga "que quer votar no PS para que o PS governe com maioria ou sem maioria", mas também "quem quer que o PS governe com `gerigonça` ou sem `gerigonça`".

No entanto, sublinhou, "seja a forma que desejem, só têm todos um ponto em comum": de que é necessário votar no PS, para ter um governo do PS para alcançar "mais quatro anos de estabilidade política" em Portugal.

"Alguém acredita que sem o PS nós teríamos conseguido uma criação de emprego sem que o diabo tivesse assustado aqueles que investem e permitem criar mais riqueza ou mais emprego?", questionou, depois de enumerar os feitos alcançados pelo Governo em matéria de crescimento económico e diminuição do desemprego.

E continuou: "Alguém acredita que sem o PS esta solução política tinha durado quatro anos? Ninguém acreditava que isso fosse possível".

À chegada ao local do almoço-comício, António Costa foi recebido por um grupo de lesados do BES/Novo Banco, que se concentraram frente ao Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos num ruidoso protesto.

Antes da iniciativa, que encerrou a agenda de campanha do PS para hoje, o líder socialista participou numa arruada junto à praia da Aguda, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia.