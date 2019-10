Foto: Tiago Petinga - Lusa

Durante uma conversa com militantes, em Aveiro, Rui Rio ouviu Joaquim Sarmento apontar o dedo ao governo, por ter falhado do ponto de vista económico, e ouviu também Ângelo Correia acusar o Bloco de Esquerda de colocar em perigo a liberdade no país.