Rio concentrado na vitória eleitoral

RTP12 Set, 2019, 11:57 / atualizado em 12 Set, 2019, 13:45 | Legislativas 2019

Rui Rio não se mostra preocupado com as sondagens. Apesar da distância de quase 15 por cento que os recentes estudos de opinião - "uns mais encomendados do que outros", ironiza Rio - têm colocado entre PS e PSD, o presidente social-democrata recusa cenários derrotistas que, em última instância, o forcem a renunciar ao cargo. Em entrevista com a Antena1, o líder do partido mantém confiança num bom resultado nas eleições legislativas do próximo mês.



Convidado pela editora de Política Nacional da rádio publica, Natália Carvalho, a teorizar sobre como se relacionaria com os outros partidos no caso de vitória do PSD nas legislativas, Rui Rio admite como perfeitamente natural uma coligação com o CDS, "igual à que aconteceu ao longo dos anos muitas vezes", mas recusa liminarmente uma solução governativa inspirada no modelo da "geringonça".Ao Partido Socialista, o presidente do PSD abre a porta do diálogo para que se concretizem reformas estruturais ao longo da próxima legislatura e deixa críticas, condensadas no que diz serem os "dois falhanços rotundos" dos governos de marca socialista: o de José Sócrates, no plano económico, que levou a bancarrota; e o de António Costa, nos serviços públicos.