Rio desafia Centeno para debate económico

Foto: Tiago Petinga - Lusa

A Antena 1 tinha feito uma proposta de debate entre Mário Centeno e o candidato do PSD Álvaro Almeida.



Rui Rio disse estar à espera e deu ao ministro das Finanças um prazo de 24 horas para responder.



Mário Centeno informou que não é Rui Rio que vai determinar com quem vai debater as questões económicas do país.



Rui Rio chegou de moliceiro ao centro de Aveiro.



O presidente do PSD desceu a ria a bordo do “Onda Colossal”, o mesmo moliceiro no qual passeou Pedro Passos Coelho, na campanha para as legislativas de 2015.