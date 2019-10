Partilhar o artigo Rio ironiza que vai escrever a Costa para que ele indique quem do PSD deve debater com Centeno Imprimir o artigo Rio ironiza que vai escrever a Costa para que ele indique quem do PSD deve debater com Centeno Enviar por email o artigo Rio ironiza que vai escrever a Costa para que ele indique quem do PSD deve debater com Centeno Aumentar a fonte do artigo Rio ironiza que vai escrever a Costa para que ele indique quem do PSD deve debater com Centeno Diminuir a fonte do artigo Rio ironiza que vai escrever a Costa para que ele indique quem do PSD deve debater com Centeno Ouvir o artigo Rio ironiza que vai escrever a Costa para que ele indique quem do PSD deve debater com Centeno