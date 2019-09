Rio pede esclarecimento a Costa sobre Tancos. Costa considera que Rio se envergonhou a si próprio

Foto: Mário Cruz - Lusa

O líder do PSD considera que o primeiro-ministro deve dizer se tinha, ou não, conhecimento sobre o caso de Tancos.



Rio diz que, se Costa sabia de tudo ou de alguma parte, é grave, e se não sabia é igualmente grave porque revela falta de articulação no Governo.



O líder do PSD considera que pelo menos uma parte do que consta da acusação é verdade.





António Costa já respondeu, afirmando que o líder do PSD tem a obrigação de saber que o primeiro-ministro respondeu por escrito a todas as perguntas da Comissão Parlamentar de Inquérito e que a Comissão concluiu que nada há a apontar ao próprio.









António Costa não reconhece autoridade moral a Rui Rio para fazer julgamentos morais. Acrescenta que o líder do PSD alterou os princípios que disse defender ao fazer julgamentos na praça pública."A mim, o Rui Rio não me atingiu. Infelizmente, atingiu a dignidade desta campanha eleitoral e, sobretudo, temo que tenha desiludido muitos que entendiam o Rui Rio uma pessoa de princípios", declarou António Costa.Também Catarina Martins se pronunciou sobre o caso de Tancos. A líder do Bloco de Esquerda diz que se ficar provada a acusação do Ministério Público, significa que foram ocultados factos à Comissão Parlamentar de Inquérito e que houve responsáveis políticos a mentir.A coordenadora dos bloquistas diz que o BE teria tirado outras conclusões na comissão de inquérito se fossem conhecidos os factos que constam da acusação do Ministério Público.