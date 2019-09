Rui Rio. Maiorias não contribuem, nem facilitam reformas estruturais alargadas

Foto|Miguel A. Lopes - Lusa

Rui Rio defende que o país precisa de concretizar quatro reformas estruturais por meio de um acordo alargado no sistema político, na Segurança Social, na descentralização e na Justiça.



Mas Rui Rio não concorda que essas reformas sejam mais fáceis se houver uma maioria absoluta a governar.



O líder social-democrata, em entrevista à Agência Lusa confessou ainda que não sente qualquer entusiasmo em voltar ao Parlamento, na função de deputado.



O presidente do PSD afirma sim, quer regressar à Assembleia da República mas como líder do Governo.