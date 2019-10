Rui Rio traz Viriato para a campanha

Num jantar-comício que juntou, segundo a organização, mais de duas mil pessoas, Rui Rio lembrou que Viseu é a terra de Viriato, "o chefe dos lusitanos".



"E é exatamente isso que no domingo vamos fazer: escolher o novo chefe dos lusitanos. E essa escolha, pelo que vejo aqui, vai ter a marca do 'cavaquistão' que vai renascer e vai mostrar a Portugal o quanto pode influenciar o resultado eleitoral", afirmou o presidente do PSD, palavras registadas pela jornalista Ana Isabel Costa.



No final de uma intervenção de pouco mais de 20 minutos, Rio apelou aos portugueses que votem ao centro, onde tem situado o PSD desde que assumiu a liderança do partido.