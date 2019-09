Santana diz que é tempo de a direita travar "frente esquerda"

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Há um novo cartaz nas ruas de Lisboa. Um protagonista para vencer e 15 impostos que o partido Iniciativa Liberal quer eliminar do jogo dos contribuintes. E a estratégia para lá chegar passa por uma taxa de IRS de 15 por cento para todos.



Numa combinação entre crítica e humor, o Iniciativa Liberal está pela primeira vez, na corrida às legislativas. Mas no grupo de estreantes, não vai sozinho. E esta quarta-feira de manhã deu de caras com o Aliança, na chegada ao Saldanha.



Do outro lado da praça, era Santana Lopes o homem que pedia atenções. Diz que é tempo da direita se unir contra aquela que chama de "frente esquerda".