Sondagem da Católica. Nova geringonça é cenário preferido dos inquiridos

Desta vez, basta um único partido à esquerda para haver uma solução de governo.



A reedição da chamada Geringonça é o cenário preferido dos inquiridos: 37% querem um governo apoiado pelo PS e partidos à esquerda. Apenas 14% defendem um acordo com partidos à direita. E só 11% acham que o PS devia governar sozinho.



Nove por cento desejam um governo sem o PS, apoiado por partidos à direita.



Nos últimos dias, António Costa e Rui Rio têm percorrido o país à conquista de votos. E já estiveram frente a frente na televisão.



No duelo para ver quem seria o melhor primeiro-ministro, António Costa ganha destacado. Tem 51%, contra 25% de Rui Rio.



Esta sondagem foi realizada pela Universidade Católica para a RTP e jornal Público entre os dias 26 e 29 de setembro. O universo é composto por recenseados, residentes em Portugal Continental. Foram obtidos 3.226 inquéritos válidos. A margem de erro de 1,7% com um nível de confiança de 95%.