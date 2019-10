Vieira da Silva acusa PSD e CDS de prometerem tudo e nada

"Onde (estes partidos) erguem a voz com mais pujança, com mais convicção, verdadeiramente, é na única linha política que os distingue nesta campanha eleitoral: a do ataque pessoal e a da calúnia", referiu Vieira da Silva.



Na sua intervenção, num comício no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, o governante socialista acusou os dois partidos de apenas terem trazido essa "novidade" para o debate eleitoral.



Tudo registado pela jornalista Carolina Ferreira.