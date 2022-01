BE pede acordo para que salários e direitos laborais "sejam levados a sério"

Nuno André Ferreira - Lusa

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu hoje a urgência de um acordo para que "os salários e direitos do trabalho sejam levados a sério", considerando a externalização e o trabalho temporário "um dos processos mais nocivos" em curso.