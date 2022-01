Análise às flutuações nas sondagens eleitoriais

Ao longo da campanha para as legislativas de ontem, as sondagens foram dando sinais de proximidade entre PS e PSD nas intenções de voto.





Alguns estudos apontavam mesmo para um cenário de empate técnico, mas o PS acabou mesmo por conquistar a maioria absoluta.



Ainda ontem o Bloo de Esquerda considerava que as sondagens criaram uma ideia de voto útil que, afinal, não era necessário.



Ricardo Reis, da Católica, ouvido esta tarde pela Antena 1, garante que não houve qualquer intenção de mudar o comportamento dos eleiores.



Este especialista salienta que o que as sondagens fizeram foi que os líderes políticos tivessem de mudar de discursos e atuação.



Em conversa com a jornalista Alexandra Madeira, Ricardo Reis analisa as flutuações nos valores dos partidos nas sondagens e enaltece a segurança dos resultados das projeções das sondagens à boca da urna.