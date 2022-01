Autarcas de Gaia e Cascais garantem que tudo estará preparado para as legislativas

Homem de Gouveia - Lusa

A menos de um mês das legislativas e ainda com algumas incertezas relacionadas, por exemplo, com a votação de pessoas que se encontrem em isolamento, os autarcas de Vila Nova de Gaia e Cascais, dois dos concelhos com mais habitantes do país, olham, para já, com tranquilidade para a organização do processo eleitoral.