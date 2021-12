Legislativas 2022. Programa do PS "determinará posição" do PCP

“Nós procuramos sempre convergências, mas nessas convergências o que é fundamental saber é quais são os conteúdos concretos”, sendo que esses ainda não são conhecidos, visto que o PS ainda não divulgou o programa eleitoral, explicou à RTP Jerónimo de Sousa.Questionado sobre se vai estar lá para apoiar o PS, caso necessário, o líder partidário disse ser evidente que“O que nós continuamos a dizer em relação a qualquer Governo é que”, explicou, adiantando que o PCP está sempre disposto ao diálogo com as forças democráticas.Segundo Jerónimo de Sousa, o objetivo da CDU para estas legislativas é, sendo que o partido vai ganhando confiança de que “a CDU pode crescer e avançar”.Questionado sobre a reação caso o Chega ultrapasse o PCP nestas eleições, Jerónimo de Sousa esclareceu que o seu partido não age “em função de questões táticas ou circunstanciais”“Na nossa vida temos tido batalhas que vencemos e outras que perdemos”, mas. “Foi essa confiança que nos levou a ter um partido com 100 anos”, lembrou.À questão sobre a possibilidade de a direita alcançar uma maioria nestas eleições, o secretário-geral respondeu antes que, para já, o PS “não está motivado nem com capacidade” para conseguir uma maioria absoluta.

PS e PSD não são “farinha do mesmo saco”

Jerónimo de Sousa garantiu também à RTP que o PCP tem “sentido da medida” e que“Nós verificámos neste últimos seis anos que muitas das medidas que pareciam impensáveis de serem aplicadas” apenas o foram graças “à persistência e à determinação” do Partido Comunista, referiu.Questionado sobre se considera PS e PSD “farinha do mesmo saco”, Jerónimo de Sousa respondeu que o seu partidodo que com o PCP.Confrontado com o facto de o PCP, chegadas as eleições, passar a CDU, Jerónimo de Sousa desvalorizou a questão, sublinhando o “trabalho muito importante” dos Verdes nas questões ecológicas, onde o PEV foi “pioneiro” na batalha pelo clima com toda a autonomia e independência.acrescentou.

É preciso "pôr o país a produzir"

Quanto ao modelo económico defendido pelo PCP para aumentar o crescimento português, Jerónimo de Sousa disse considerar que existe uma medida estratégica e determinante para o futuro: “a necessidade de pôr o país a produzir”., justificou, defendendo uma economia planificada “no quadro da Constituição da República”.Apesar de reconhecer que a liberalização económica está cada vez mais em curso, Jerónimo de Sousa insiste ainda que “a matriz constitucional é que determina”, pelo que, em particular as pequenas e médias empresas.Relativamente às grandes empresas, Jerónimo de Sousa disse considerar que o lucro não é um problema, mas “depende de para onde vai”.“o dinheiro ganho cá que sai, e muito dele sai por esquemas que são conhecidos, em vez de ser investido aqui no país”.