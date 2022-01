Legislativas. Costa dissocia-se de expressão utilizada por Rosa Mota para classificar Rui Rio

"Eu estou muito grato pelo apoio que ela me deu, estou muito grato pelos apoios de todos os cidadãos e cidadãs independentes, [que] quiseram expressar o seu apoio. Naturalmente cada um fala por si, eu falo por mim e nunca utilizei essa expressão", afirmou António Costa.

O secretário-geral do PS respondia aos jornalistas numa arruada na Guarda, reagindo às palavras proferidas pela maratonista e campeã olímpica Rosa Mota que, numa ação de campanha do PS hoje de manhã em Monsanto, Lisboa, apelidou Rui Rio de "nazizinho" devido ao seu desempenho enquanto presidente da Câmara Municipal do Porto, entre 2002 e 2013.

O também primeiro-ministro frisou que "Rosa Mota é uma pessoa muito querida de todos os portugueses, uma grande campeã" que deu "muitas alegrias", considerando que a expressão `nazizinho` é "uma palavra e uma expressão que ela disse, que é dela".