Legislativas2022. Mais de 13 mil pessoas em confinamento e idosos pediram para votar

No total, o MAI recebeu até àquela hora 13.010 pedidos de inscrição, dos quais 359 para o voto antecipado em confinamento e 12.651 de residentes de lares.A votação decorre entre os dias 25 e 26 de janeiro e a recolha dos boletins está a cargo das equipas municipais que nesses dias vão, porta a porta, a casa de quem está confinado e aos lares de idosos.Há um ano, para as eleições presidenciais, estavam inscritas 12.906 pessoas para as duas modalidades.Apesar da possibilidade de votar em confinamento, este ano as pessoas que estiverem em confinamento por estarem infetadas com o SARS-CoV-2 vão também poder votar presencialmente, depois de o Governo ter pedido um parecer ao conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O Governo recomendou aos eleitores nessa situação que vão votar num período específico, entre as 18h00 e as 19h00, aconselhando os restantes cidadãos a fazê-lo entre as 8h00 e as 18h00.