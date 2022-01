Líder centrista alerta que procurar "o CDS fora do CDS" é "comprar gato por lebre"

"É muito importante que estes dois partidos que chegaram agora saibam que há 50 anos já cá estava o CDS", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos no comício de encerramento da campanha eleitoral para as eleições legislativas de domingo.

Em Lisboa, num palco montado em frente à sede do partido, no Largo Adelino Amaro da Costa, o líder centrista acusou Iniciativa Liberal e o Chega de "copiarem o CDS" em "tudo aquilo que são decentes".

"Eles são cópia, nós somos o original, e nós estamos cá, bem vivos, para continuar a defender as nossas bandeiras de sempre", criticou.

E alertou que "aqueles que procuram o CDS fora do CDS estão a comprar gato por lebre, estão a comprar partidos que votam ao lado da extrema-esquerda no aborto, na eutanásia, na regionalização, nas drogas, na prostituição e no cancelamento cultural".

"E estão a votar em partidos extremistas que defendem aquilo que um bom cristão nunca pode defender em Portugal", acrescentou.