Mensagem de António Costa. "É tempo de virarmos a página" e de avançar "na recuperação e no progresso"

“No final deste mês vamos decidir que Governo queremos para Portugal", começou por dizer António Costa numa mensagem no Twitter.







O ainda primeiro-ministro frisou que Portugal precisa de "um Governo estável para os próximos quatro anos, para não andarmos de crise em crise, nem voltarmos a ter sobressaltos políticos tão dramáticos como este que estamos a viver no combate à pandemia".







Recordando que "há mais vida para além da pandemia", António Costa afirmou que é necessário "virar a página", como na época da "austeridade".





"Temos de nos focar na recuperação e no progresso. Não podemos desperdiçar a oportunidade que criamos de podermos fazer mais, muito mais", declarou.



Mas para isso, retorquiu, é preciso "estabilidade nas decisões".



"Precisamos de não adiar, de não parar. Temos de consolidar que está a ser feito. E temos de avançar na recuperação e no progresso", concluiu.





As escolhas que temos pela frente pedem estabilidade nas decisões. É tempo de virar a página da pandemia, tal como virámos a página da austeridade. Tempo de consolidar e avançar no caminho de recuperação e progresso. Não vamos perder esta oportunidade. #JuntosSeguimosEConseguimos pic.twitter.com/RA91vsAeGE — António Costa (@antoniocostaps) January 2, 2022

Já no sábado, o secretário-geral do PS apelou à "mobilização de todos" os militantes socialistas para obter uma "vitória com maioria” nas próximas eleições legislativas, salientando a necessidade de “estabilidade para garantir a recuperação e o progresso”.