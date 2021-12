Vinte e uma candidaturas nos boletins de voto

De acordo com o resultado dos sorteios para a ordem das candidaturas realizados na terça-feira nos 22 círculos eleitorais, e divulgado hoje no `site` da CNE, Lisboa é o círculo com mais candidatos no boletim de votos, 21 ao todo.

O Livre é o primeiro partido no boletim de voto de Lisboa e o Chega o último, ambos partidos que elegeram um deputado por este círculo nas legislativas de 2019.

Porto, Setúbal e o círculo da Europa contam com 20 candidaturas, o círculo Fora da Europa com 19, Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria e Viseu com 18, e Beja, Faro e Portalegre com 17.

Nos círculos eleitorais de Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Madeira, os eleitores vão poder escolher entre 16 candidaturas, enquanto que na Guarda e nos Açores a escolha é entre 15 forças políticas.

O círculo eleitoral com menos candidatos é o de Bragança, com 14.

Além dos partidos que se apresentam sozinhos a eleições, há quatro coligações candidatas. A CDU (que junta PCP e PEV) concorre a todos os círculos eleitorais, a coligação `Madeira Primeiro` (PSD/CDS) apenas na Madeira, a Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM) apenas nos Açores e a coligação denominada #ESTAMOSJUNTOS, de PPM e PURP.

No entanto, na quarta-feira o Tribunal Constitucional rejeitou pela segunda vez a coligação entre o PPM e o PURP, que ficaram, por isso, impedidos de concorrer às eleições legislativas.

O PURP apenas ia concorrer às eleições coligado com o PPM nos círculos eleitorais do continente, Europa e Fora da Europa. Já o PPM, além da coligação no círculo dos Açores, vai concorrer apenas pela Madeira, em candidatura autónoma.

Candidatam-se a todos os círculos eleitorais os partidos com representação parlamentar (PSD, PS, BE, CDS-PP, CDU -- coligação que junta PCP e PEV -, PAN, Chega e Iniciativa Liberal), e também o Livre (que elegeu uma deputada há dois anos mas perdeu o assento no parlamento quando ela passou a não inscrita), o MPT, o RIR, o Ergue-te e o MAS.

O estreante Volt Portugal concorre a 19 círculos, o PTP a 16, o ADN a 13, o PCTP/MRPP e o Nós, Cidadãos! a nove, o Aliança a sete e o partido que concorre a menos círculos é o JPP, que vai constar em seis boletins de voto.

Nas eleições legislativas de 2019, também se apresentaram a urnas 21 forças políticas, um número recorde de partidos na altura.

Em 2015, foram 16 as forças políticas a votos nas eleições legislativas, mas apenas 12 - dez partidos e duas coligações - concorreram aos 22 círculos eleitorais, enquanto em 2011 esse número tinha sido de 17 forças políticas, das quais dez em todos os círculos eleitorais.