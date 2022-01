Vitorino Silva do RIR prometeu "o povo no parlamento"

António Pedro Santos - Lusa

Vitorino Silva saiu da Feira do Relógio, em Lisboa, com muitas promessas de votos. Critica as sondagens e confia que o RIR vai eleger um ou mais deputados, porque, afinal, toda a gente conhece o Tino de Rans.