Entrevista Antena 1: Rui Rocha, IL

Em entrevista à Antena 1, o líder da Iniciativa Liberal diz acreditar que o partido vai crescer, mas se não for esse o caso assumirá as responsabilidades e tirará ilações.





A entrevista foi concedida à jornalista Madalena Salema a bordo do autocarro onde a caravana da IL se desloca. Rui Rocha confessa que gostava de ter mais tempo para explicar as suas ideias. Durante as viagens, aproveita para ver os noticiários no computador, lê e troca impressões com o seu núcleo duro.