Diana Craveiro, Antena1

Jorge Nuno Sá, presidente do Aliança e agora um dos líderes da coligação Alternativa 21, diz que depois da saída do CDS do parlamento, o leitorado da direita democrática ficou perdido. Foi por isso criada a coligação Alternativa 21, que junta o Aliança e o MPT – Partido da Terra.