Oriana Barcelos, Antena1

Ao décimo dia de campanha a CDU voltou às ruas, desta vez na Amadora. O desfile, com mais de uma centena de pessoas, contou com a presença de Manuel Carvalho da Silva, antigo dirigente da CGTP. Paulo Raimundo diz que a presença do também antigo militante do PCP foi mais uma demonstração de unidade e que é importante ver regressar quem já tinha saído do partido.