Cavaco Silva e Ferreira Leite juntam-se à campanha na AD no último dia

A mesma fonte da AD indicou que a antiga líder social-democrata Manuela Ferreira Leite também estará na sexta-feira na campanha, no almoço alusivo ao Dia da Mulher, que contará, ainda, com a participação da ex-ministra Leonor Beleza.

Em entrevista à TSF, que será divulgada na íntegra na sexta-feira da manhã, o presidente do PSD foi questionado se Cavaco Silva, que tem estado ao lado de Luís Montenegro em várias ocasiões, irá participar na campanha oficial para as legislativas antecipadas de domingo, que termina na sexta-feira.

"Vou responder-lhe com algum humor dizendo o seguinte: estou muito orgulhoso de ter tido o meu partido inteiro comigo", disse, reiterando perante a insistência do jornalista que "já disse tudo".

Já participaram na campanha da AD no período oficial seis antigos líderes: Pedro Passos Coelho, Durão Barroso, Luís Filipe Menezes, Marques Mendes, Pedro Santana Lopes e Rui Rio.

Na sexta-feira, a AD tem na agenda, totalmente dedicada ao concelho de Lisboa, uma arruada na Avenida da Igreja, um almoço alusivo ao Dia da Mulher, um comício no Campo Pequeno e uma festa da juventude, no Capitólio, tendo sido cancelada a arruada no Chiado, devido às previsões de mau tempo.