Chega vai ter poderes reforçados na Assembleia da República e não só

Para além disso, no Parlamento, o Chega vai poder impor comissões parlamentares e enviar leis para o Tribunal Constitucional.Na próxima legislatura o partido de André Ventura terá também, pela primeira vez, um vice presidente da Assembleia da República.O eurodeputado do PSD Carlos Coelho reafirma que o "não" de Luís Montenegro significa não estabelecer coligações ou acordos governamental com o partido de André Ventura.No entanto, terá de haver diálogo com Chega, no Parlamento, bem como com todos os outros partidos., com a moderação da jornalista Maria Flor Pedroso, que vai poder ouvir na íntegra depois das notícias das 10h00 na Antena 1.