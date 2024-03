Foto: João Marques - RTP

Só logo à tarde é que a Comissão Nacional de Eleições vai fazer o balanço final relativo às eleições deste domingo. Esta manhã, à Antena 1o porta-voz da CNE, Fernando Anastácio, diz que no que diz respeito à polémica em torno dos nomes de duas forças políticas no boletim de voto, no caso a AD e o partido ADN, esse debate deveria ter acontecido mais cedo.