Debate na RTP. Raimundo critica "chuva de promessas" da AD, Montenegro culpabiliza CDU por "instabilidade governativa"

Moderado por João Adelino Faria, o debate começou pelo tema de um eventual governo da Aliança Democrática. Paulo Raimundo abriu as hostilidades e respondeu que seria “uma hipocrisia (…) dizer que alguma vez a CDU apoiaria um programa e um Governo da AD”.

, continuou, justificando que por isso não apoiaria um Governo da AD que vencesse as eleições sem maioria.Questionado sobre um eventual acordo com o Partido Socialista, uma espécie de nova Geringonça, o líder comunista quis deixar logo claro que, acrescentou, não negando nem consentindo com o possível apoio ao PS, num cenário em que os socialistas ganhariam sem maioria.Confrontado também com um eventual cenário em que o PS ganhava mas sem conseguir uma maioria,, frisou o líder social-democrata, sem abordar outros cenários eleitorais, nem confirmando se a AD permitiria que a esquerda governasse.

“Eu apresento-me a estas eleições para vencer as eleições e com base na confiança manifestada através da participação democrática e livre do povo português poder alavancar um ciclo de governação que possa trazer mais crescimento da Economia e possa resolver os principais problemas sociais do país”.

"Não existe" nenhuma negociação da AD com o Chega



Quanto à possível viabilização por parte do Chega de um Governo da AD nos Açores, Montenegro referiu que os dois partidos têm uma “perspetiva muito idêntica àquela que apresentam para o país” e, por isso, “é preciso agora clarificar posições”., acusou o candidato da AD, ainda sobre a situação governativa açoriana, acrescentando ainda que o PS “não respeita a vitória eleitoral que a AD obteve nas urnas”.O Chega, por sua vez, “terá agora o chamado teste do algodão” e terá de “decidir se vai de encontro aos braços do Partido Socialista” ou “respeitar a vontade eleitoral dos açorianos”. Este teste do Chega, disse ainda Montenegro, “tem dia e hora marcado”, quando se votar no Parlamento Regional dos Açores o programa do Governo.

“Não vale a pena sonhar com nenhuma negociação”, frisou, garantindo ainda que “não existe” nenhuma negociação.

AD quer "reconciliação" com pensionistas





Os aumentos dos pensionistas são propostas comuns entre a CDU e a AD. O partido encabeçado por Paulo Raimundo propõe um aumento de 7,5 por cento a “todos os pensionistas, com um mínimo de 70 euros de aumento para todos os pensionistas e agora, porque é agora que faz falta”.

, explicou o candidato comunista.Esta medida, segundo Raimundo,“Esta é que é a opção que devemos fazer”, declarou ainda., continuou, acusando os partidos de direita e governos anteriores liderados pelo PSD e CDS, de serem “os recordistas nos cortes das pensões, naqueles tempos sombrios da troika”.“Não podemos esquecer os tempos dos cortes nas pensões, dos cortes nos salários, dos cortes no subsídio de Natal, o maior aumento de impostos, durante os tempos da troika”, afirmou o candidato da CDU, desaprovando a proposta da AD de um Complemento Solidário para Idosos.Ainda sobre o mesmo tema, Luís Montenegro começou por responder ao oponente político neste debate que, uma das responsabilidades que assume ter tido durante a troika, foiEm 2011, recordou Montenegro, “não havia dinheiro para pagar nem salários nem pensões”, além de haver o risco de os pensionistas “ficarem sem nada”.Recusando-se a pensar no passado, Luís Montenegrou reiterou ainda que o objetivo é fazer saber aos eleitores que, declarou, acrescentando que a quem tiver pensões mais baixas a atualização, “sempre que possível, (…) não vai superar esse limiar legal”.E com vista aos que “têm verdadeiras dificuldades” o candidato da AD afirmou que pretende que o valor de referência deste complemento solidário atinge os 820 euros.

Acusações mútuas de aproximação ao PS

Marcado pela distância geográfica, o debate entre Paulo Raimundo e Luís Montenegro ainda teve um momento de troca de palavras mais aceso.O candidato da Aliança Democrática, a participar por videoconferência a partir dos estúdios da RTP do Porto,Paulo Raimundo admitiu que o PCP concordou com um Governo de coligações de esquerda, a chamada Geringonça, e enumerou algumas das propostas da CDU na Educação e na Saúde, por exemplo, alcançadas e aprovadas durante essas legislaturas. Em resposta, Montenegro acusou o oponente de estar a “associar-se aos resultados” do Governo do PS., atirou o social-democrata, acusando uma vez mais a CDU de ser também responsável pela instabilidade do país.O líder comunista, por sua vez, esclareceu que se estava a associar

“Quando foi preciso (…) o PSD deu a mão às opções mais erradas do Partido Socialista”, apontou também.

Salários e "contas feitas"





Também o aumento de salários é uma proposta comum das duas coligações políticas candidatas a estas eleições. A CDU apresentou uma proposta de um aumento de 15 por cento, o que nas contas de Paulo Raimundo, são 15 mil milhões de investimento do Governo.

“É para fazer agora. (…) E não vale a pena vir com o choradinho de que não há dinheiro. Isso já não cola”.





Já a AD apresentou, na sexta-feira, uma proposta que visa alcançar um salário medio de 1.700 euros até ao final da legislatura. Luís Montenegro começou por argumentar que este “é um cenário prudente” e que “as contas estão feitas”., disse o líder do Partido Social Democrata.Recorde-se que este debate gerou polémica esta semana, depois de a AD ter escolhido Nuno Melo para debater com Paulo Raimundo.A coligação acabou por recuar e foi mesmo Luís Montenegro a estar presente neste frente-a-frente, embora à distância a partir do Porto.