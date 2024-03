Empresa a empresa a campanha da IL não perde uma oportunidade para se encontrar com empresários. Rui Rocha escolhe casos de alto valor acrescentado, que representam o futuro do país, diz o presidente da Iniciativa Liberal.

No corre-corre da campanha, reúne com as administrações, mas raramente se cruza com trabalhadores.

Reportagem em Leiria de Madalena Salema.