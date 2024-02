Inês Sousa Real: há um Parlamento antes e depois do PAN

Cláudia Godinho - Antena 1

Em entrevista à jornalista Cláudia Godinho, Inês Sousa Real traça uma linha vermelha a uma conversa com a Aliança Democrática. Isto por causa do CDS e do PPM.



Inês Sousa Real não se arrepende do entendimento com a Madeira e diz que os partidos que não apoiam outras famílias partidárias são inúteis à sociedade.



Inês Sousa Real é a deputada única do PAN no parlamento e candidata às legislativas de 10 de março. O grande objetivo é volta a formar um grupo parlamentar.