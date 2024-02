Legislativas. Votos dos emigrantes só serão admitidos se acompanhados pela fotocópia do Cartão de Cidadão

Decisão Nacional, da RTP Internacional, para ver este sábado, dia 17 de fevereiro, a partir das 12h30.

Em declarações ao programa Decisão Nacional, da RTP Internacional, o porta voz da CNE, Fernando Anastácio disse que “não há margem” para acordos porque a legislação não mudou e portanto “não podemos ser criativos”.Também em declarações ao mesmo programa a secretária de Estado da Administração Interna reforçou a mesma ideia lembrando ainda que não é proibido, nem falta legitimidade no pedido de envio da fotocópia do Cartão de Cidadão, porque é assim que está previsto na lei e é uma forma de garantir a autenticidade do voto.Ainda segundo a CNE, o mesmo rigor será aplicado a quem não tiver manifestado previamente a intenção de votar presencialmente e decidir aparecer no dia das eleições para votar na área da sua residência.A votação para as legislativas antecipadas de dia 10 de março dos portugueses residentes no estrangeiro pode ser feita presencialmente ou por via postal.E segundo Isabel Oneto, todas as cartas já foram enviadas no final da semana passada. No total mais de 1 milhão e meio de cartas com os boletins de voto.Cada cidadão recebe dois envelopes com porte pago, um branco e outro verde.O boletim de voto preenchido deve ser colocado no envelope verde. Este envelope devidamente fechado deve ser colocado dentro do envelope branco, juntamente com a fotocópia do cartão de cidadão., o dia do escrutínio dos votos dos portugueses residentes no estrangeiro.