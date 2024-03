Inês Ameixa, Antena1

Numa piscadela de olho a esta franja do eleitorado, o líder da Aliança Democrática garante que os jovens são um dos pontos centrais do projeto de mudança que apresenta. Num encontro com jovens ao final da tarde, em Vila Nova de Famalicão, o líder da AD sublinhou que quer os jovens a produzirem em Portugal