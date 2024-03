Montenegro "é sereno" e  "não é sujeito a alterações psicológicas", diz Ferreira Leite

Manuela Ferreira Leite, que discursava numa almoço da Aliança Democrática (AD) na Estufa Fria em Lisboa, comemorativo do Dia Internacional da Mulher, traçou assim as diferentes entre o presidente do PSD e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que nunca nomeou diretamente.

"Eu queria dizer os motivos pelos quais nós, mulheres, apoiamos o Luís Montenegro. O Luís Montenegro é um sujeito leal, é um sujeito que é sereno, é tranquilo, é sensato", considerou. "Não é sujeito a alterações psicológicas", acrescentou, provocando risos.

A seguir, a economista, que foi ministra das Finanças e da Educação, fez alusão a um famoso discurso do atual secretário-geral do PS sobre a dívida pública, durante o período de assistência financeira externa a Portugal.

"[Luís Montenegro] é um indivíduo que, se algum dia dever dinheiro a alguém, eu acho que ele ultrapassa tenta de forma lógica, ponderada resolver o problema do pagamento dessa dívida. Eu acho que ele nunca se lembraria de dizer que uma forma simples e eficaz e irresponsável de a resolver que era não pagar", declarou.