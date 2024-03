Nuno Amaral, Antena1

Na resposta a André Ventura, em Aveiro, Luís Montenegro diz receber mensagens de antigos eleitores do PS e do Chega a afirmar que vão votar AD. Numa arruada no centro da cidade, o líder do PSD diz que Pedro Nuno Santos e André Ventura dispersam atenções e não se focam nos problemas no país.