João Vasco, Antena1

Mariana Mortágua voltou a criticar a ideia do PS de trazer de volta ao ensino os professores já aposentados para fazer frente à falta de docentes na escola pública. Uma ideia defendida no comício do BE esta quarta-feira à noite em Braga, um comício que contou com a intervenção do fundador do partido, Francisco Louçã.