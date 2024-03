PAN em Belém. Inês Sousa Real lembra valores "irrenunciáveis" e promete fazer oposição

Inês Sousa Real considerou que será "muito dificil" que a Aliança Democrática se aproxime dos valores do PAN. Admitiu que, tendo garantido apenas uma deputada única, o PAN se deverá colocar como partido de oposição.

"Não temos grupo parlamentar, não temos expressão matemática para viabilizar o governo, essa responsabilidade caberá aos partidos que têm neste momento essa expressão", vincou.



A líder do PAN admite preocupação com as ideias de partidos como a Aliança Democrática e o Chega. "Foi assinalado que há matérias em que querem retroceder e ir contra o progresso civilizacional e o trabalho que foi feito pelo PAN nas últimas legislaturas. E aqui eu não falo apenas das touradas, do IVA das touradas, falo também de matérias como a transferência de competências ao nível da proteção animal, igualdade de género e a tentação de eliminar a proteção dos direitos das mulheres do Orçamento do Estado".