Cláudia Godinho, Antena1

Inês Sousa Real esteve no quartel de bombeiros Matosinhos-Leça, o primeiro quartel de Portugal com equipamento de oxigenoterapia e reanimação para animais. Oportunidade para a líder do Pessoas Animais Natureza defender uma linha de emergência dedicada aos animais. Reportagem de Cláudia Godinho.