No jantar comício no Porto, onde Rui Rocha reconheceu que o voto dos jovens não é suficiente, foi Carlos Guimarães Pinto a ter a frase da noite. O cabeça de lista do partido pelo Porto disse que o PS está a transformar-se no partido unido dos reformados e pensionistas, um partido dirigido aos mais velhos que já desapareceu do cenário político.