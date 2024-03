PCP avisou PR que usará "todos os meios" para combater direita

"Esse projeto de retrocesso da direita contará, desde o primeiro minuto, com a oposição firme do PCP, e não será pelo PCP que esse projeto será implementado no nosso país. Utilizaremos para isso todos os meios que tivermos ao nosso dispor, quer no plano institucional, quer no plano da ação e do combate, onde for necessário, e foi isso que reafirmámos junto do senhor Presidente", afirmou Paulo Raimundo.

Numa declaração enviada às redações, o líder comunista argumentou que o resultado das eleições de domingo, com "três milhões de votos na direita", "não responde às necessidades do povo, às necessidades dos trabalhadores".

Paulo Raimundo encabeçou a delegação do partido que foi recebida na quarta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, mas, em dia de greve geral dos jornalistas, saiu sem prestar declarações.