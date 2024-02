Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Rádios renovam convite para frente a frente

As rádios renovaram o convite para um frente a frente entre os líderes do PS e do PSD. O debate já tinha sido aceite por Luís Montenegro, mas recusado por Pedro Nuno Santos.

Perante a disponibilidade manifestada esta quinta-feira pelo secretário geral do PS para um debate com a AD, a Antena1, Renascença, TSF e Observador renovaram a proposta de um frente a frente entre os dois líderes no dia 22 de fevereiro.



O candidato do PS às eleições de 10 de março, Pedro Nuno Santos, disse esta quinta-feira que aceitaria "com uma condição" fazer um décimo debate que incluísse Luís Montenegro (PSD), Nuno Melo (CDS) e Gonçalo da Câmara Pereira (PPM): que o tempo de debate fosse igual para si e para os três representantes da Aliança Democrática.