Joana Carvalho Reis, Antena1

Depois das bifanas de Vendas Novas Pedro Nuno Santos visitou a obra do novo Hospital Central do Alentejo em Évora. Os trabalhos começaram em 2021 e a inauguração tem sido sucessivamente adiada. Agora, as previsões são de que as obras terminem, no máximo, em fevereiro do próximo ano.