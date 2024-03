PR moçambicano felicita Montenegro e espera consolidação da cooperação

"A indigitação de Luís Montenegro para a nobre função de primeiro-ministro daquele país, evidencia a confiança que o povo e a direção máxima da República Portuguesa depositam nele para conduzir os destinos da nação portuguesa nos esforços visando a prossecução da agenda de desenvolvimento", refere-se numa nota da Presidência da República de Moçambique divulgada hoje.

O Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, indigitou na noite de quarta-feira Luís Montenegro como primeiro-ministro. Montenegro, antigo líder parlamentar do PSD nos tempos da "troika", assumiu o cargo depois de a AD ter vencido as legislativas antecipadas do passado dia 10.

"Estou certo que, durante o vosso mandato, continuaremos a consolidar as nossas relações de amizade e cooperação, abrindo novas perspetivas e prioridades em áreas de interesse mútuo para o bem-estar dos nossos Povos", acrescenta Filipe Nyusi.

A coligação Aliança Democrática (que juntou PSD/CDS-PP/PPM) venceu as eleições de 10 de março. Luís Montenegro apresenta o Governo em 28 de março e a posse está prevista para 02 de abril.

O 19.º presidente do PSD vai assume a liderança do Governo -- nove anos depois de o partido ter deixado o poder, em 2015 -- sem ter tido experiência executiva, embora já tenha dito publicamente que recusou por três vezes ocupar cargos no Governo (com Santana Lopes e duas com Passos Coelho) por razões familiares.

Luís Filipe Montenegro Cardoso de Morais Esteves, 51 anos, nasceu no Porto, mas viveu sempre em Espinho (Aveiro) e é advogado de profissão.