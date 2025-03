Lusa

A líder do partido fintou a notícia avançada pelo jornal Expresso, insistindo que as decisões sobre os cabeças de lista dos vários distritos serão votados na mesa nacional do partido.



“Acho que é justo deixar que esse processo ocorra nas respetivas distritais do partido, que irão escolher os seus cabeças de lista e, depois de votados na mesa nacional, serão apresentados ao país com todo o gosto”, referiu.