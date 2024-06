Euro cai para nível mais baixo desde início de maio após viragem à direita na Europa

Na sessão anterior, na sexta-feira, o euro fechou a cotar-se a 1,0801 dólares.

Na sexta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) tinha fixado a taxa de referência do euro em 1,0898 dólares, um nível consideravelmente mais elevado.

A primeira descida das taxas de juro por parte do BCE, na quinta-feira, e a antecipação de novas medidas já tinham agravado as perspetivas da moeda única.

Os dados sobre o desemprego nos Estados Unidos, com a taxa de desemprego de maio a subir 0,1 pontos percentuais em relação a abril, para 4%, fizeram com que o euro descesse ainda mais na sexta-feira, uma tendência que hoje se mantém.

O Partido Popular Europeu (PPE) venceu as eleições para o Parlamento Europeu que terminaram no domingo nos 27 países da União Europeia (UE) com 185 eurodeputados, mais 48 do que os Socialistas & Democratas (S&D), segundo nova estimativa.

De acordo com a atualização mais recente dos resultados provisórios, anunciados às 11:00 locais (10:00 em Lisboa), o PPE (que integra PSD e CDS-PP) conquistou mais um eurodeputado, enquanto o S&D (de que faz parte o PS) perdeu dois e tem 137 eleitos.

Os liberais do Renovar a Europa (que a IL vai integrar com dois eleitos) conquistaram 80 lugares no hemiciclo, apenas mais sete dos que Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), com 73 eurodeputados.

A extrema-direita do Identidade e Democracia (ID, de que vai fazer parte o Chega com dois eurodeputados) conseguiu eleger 58 representantes e os Verdes 52.

A Esquerda no PE não cresceu mais do que 36 eurodeputados (incluindo os eleitos pelo BE e CDU, um cada).

Os resultados provisórios indicam que há 46 eurodeputados não-inscritos em qualquer um destes grupos políticos, 36 que entraram e que tendencialmente estão alinhados à esquerda, e 53 com alinhamento à direita.

Os resultados provisórios têm por base os resultados nacionais, finais ou provisórios disponíveis, de cada país da UE, publicados depois de concluída a votação nos Estados-membros, com base na estrutura do parlamento cessante.