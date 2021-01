Escolhas de futuro

Quammen escreveu Contágio, uma obra fundamental para entendermos os percursos dos muitos vírus que nos contagiam e que despertamos quando dizimamos florestas, invadimos habitats e estimulamos contactos perigosos. Todos têm uma história e deixam um rasto que não se apaga. Não é a primeira vez que há pandemias avassaladoras. Mas é a primeira vez que a vivemos em quase paralisia global. E, por isso, hoje tudo o que se coloca no nosso horizonte tem a ver com vírus, pandemia e, sobretudo, tem a ver com escolhas. Também as que se colocam na eleição para o Presidente da República de Portugal.



Vale a pena que levemos a sério, mais a sério, o que se joga em cada momento. Desde logo porque os vírus biológicos têm marcas humanas, logo, marcas políticas. Comportam outros vírus que corroem a civilização que nos propiciou qualidade de vida, mas também crescente desigualdade. Ciclicamente, há ameaças fortes à liberdade e à democracia que conseguimos, mesmo que tão imperfeitas. Há ameaças ao nosso futuro, à sustentabilidade do nosso modo de vida. Não fizemos, nem estamos a fazer, tudo o que está ao nosso alcance para viabilizarmos um futuro decente. É uma questão de higiene e de vacinas – afinal as grandes responsáveis pelos progressos da saúde da humanidade. É também a condição para escolhas coerentes, que previnam males maiores. Saúde, liberdade e democracia estão em jogo sempre que podemos ter voz, sempre que votamos. O chamamento presente não podia ser mais urgente. Temo que não estejamos a pôr o melhor de nós, sejam vontade ou recursos, nesta encruzilhada que não vamos esquecer tão cedo.