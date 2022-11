Candidatura ao Mundial de 2030 é favorita

Em entrevista à Antena 1 João Paulo Correia considera que a qualidade da Seleção Portuguesa permite sonhar com o titulo de campeão do mundo: “Acredito que Portugal pode ser campeão do mundo”. E Cristiano Ronaldo tem uma força mental inabalável, já o provou várias vezes, e vai dar um bom contributo à Seleção.A pensar já no Mundial 2030, João Paulo Correia explica que ainda não há financiamento público para o evento porque ainda não houve essa necessidade; os estádios de Alvalade, Luz e Dragão, estarão seguramente entre os escolhidos para receberem jogos, e a candidatura de Portugal, Espanha e Ucrânia é fortíssima e favorita.O governo não tem em cima da mesa qualquer alteração legislativa relacionada com o Tribunal Arbitral do Desporto. “Não é o momento”, diz o Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, em entrevista à Antena 1. Quando chegar o momento, o governo ouvirá as entidades envolvidas. João Paulo Correia deixa ainda a sugestão: “quem toma posições publicas sobre o funcionamento do TAD, também pode fazer chegar ao governo as suas posições e as suas propostas”.João Paulo Correia é taxativo quando questionado sobre o que aconteceu no futebol feminino: “a tolerância é Zero” para qualquer caso de violência para com um atleta. E salienta que a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol foi rápida e histórica.Questionado ainda sobre o caso que opõe o fisco a Fernando Santos, João Paulo Correia diz apenas que é um caso que compete à Autoridade Tributária e que aguarda pelo trânsito em julgado.Entrevista de David Carvalho.