Cascais mais "amigo" do ambiente

Foto: Câmara Municipal de Cascais

Andar de autocarro no concelho de Cascais é desde o início do ano gratuito. A Câmara Municipal quer estender a ideia à ferrovia mas para já apenas não paga quem circula no concelho, o que limita alguns utentes. Em conversa com o Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras fala-nos do investimento, nos objetivos para o concelho e o que é preciso melhorar no projeto. Entrevista de Paula Véran